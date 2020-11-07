إليكم حالة الطقس خلال الأسبوع الحالي

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، أن يشهد العراق طقساً غائماً مع تساقط زخات مطر في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأسبوع الحالي، فيما أوردت جدولاً بكميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.

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