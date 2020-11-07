حفل زفاف بصنعاء يحرج الحوثيين.. والمليشيا تفضه بالسلاح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحوّل حفل زفاف أحد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن إلى حشد جماهيري غير مسبوق بالعاصمة صنعاء، وهو ما جعل مليشيا الحوثي تلغيه.

وكان اليوتيوبر اليمني، مصطفى المومري، قد دعا متابعيه لحضور حفل زفافه في إحدى صالات الأفراح الواقعة في حي حدة السكني بصنعاء، لكن تدفق الآلاف جعله ينتقل مع الجماهير إلى ميدان السبعين الشهير، الذي يحتضن الفعاليات الشعبية الكبرى.



وشكّل الحضور الجماهيري الكبير والعفوي، مصدر إحراج لمليشيا الحوثي الانقلابية التي عادة ما تلجأ لإجبار سكان صنعاء للحضور إلى ذات الميدان لإحياء بعض الفعاليات الخاصة بها، والتي يغلفها البعد الطائفي.

وقال شهود حضروا الحفل، لـ"الخليج 365"، إن المليشيا الحوثية دفعت بمجاميع مسلحة إلى الميدان، تحت مسمى "قوات مكافحة الشغب"، بهدف إنهاء الحشد الجماهيري الغير مسبوق في حفل زفاف شاب يمني.

وكان اليوتيوبر المومري، والذي يحظى بمتابعة 825 ألف متابع على موقع يوتبوب، وأكثر من 600 ألف على موقع فيسبوك، قد نشر قبل أسبوع مقطع فيديو، يظهر فيه بأنه ذهب إلى قاعة حفل الزفاف ولم يجد أي تواجد للمهنئين، وفي مسعى منه لجلب أكبر عدد من الناس، بدأ بالصراخ "أين المتابعين، أين الجمهور".





وحظي المقطع بأكثر من 770 ألف مشاهدة، ووفقا لشاهد عيان، لـ"الخليج 365"، فقد شهد حفل زفافه حضورا من مختلف المحافظات اليمنية، تلبية للدعوة التي أطلقها.

وقوبل الحضور اللافت لحفل زفاف اليوتيوبر "المومري"، بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ليل الجمعة وفجر السبت، كما باتت المناسبة، مادة للتندر من مليشيا الحوثي، التي تعجز عن حشد أعداد مماثلة رغم استخدامها للقوة القاهرة في إرهاب الناس.

واعتبر الصحفي والناشط السياسي بحزب المؤتمر الشعبي العام، كامل الخوذاني، أن ما شهده ميدان السبعين بصنعاء لم يكن حضورا لحفلة زفاف بقدر ما كانت صفعة بوجه عبدالملك الحوثي.





وأشار الخوذاني في تدوينة على تويتر، إلى أن الحشد الكبير أوصل رسالة مفادها الحشود التي تجمعها بكل وسائل الترهيب لتتباهي بأن حضورها لأجل ولايتك يستطيع مواطن حشد أضعافها.

وذكر الناشط اليمني، أن الحشود التي حضرت لحفل الزفاف كانت أضعاف ما حشده الحوثي قبل أيام في ذات الميدان، وداست على صورته زعيم الانقلاب التي رفعت هناك قبل أيام.





وفي المقابل، قال الصحفي اليمني، عبدالله هاشم الحضرمي، في تدوينة على تويتر، إنه "يستفاد من حشود زفاف اليوتيوبري مصطفى المومري، أن المحتوى التلقائي العفوي والبسيط الذي يقدمه هو الإعلام الناجح لحشد الجماهير والتأثير فيهم".