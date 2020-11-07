بايدن يقترب من حسم جورجيا "العصية" على الديمقراطيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت، بشدة من الفوز في ولاية جورجيا التي ظلت عصية على الديمقراطيين لـ28 عاما.

وبحسب "يو إس إيه توداي" فإنه لم يتبق سوى 700 صوت على انتهاء الفرز في جورجيا؛ حيث يتفوق بايدن على ترامب في الولاية بـ4 آلاف و20 صوتا.

وكشفت الأرقام عن حصول بايدن على 2,456,845 صوتا (49.4%) مقابل 2,452,825 صوتا (49.3%)، ما يزيد من فرص نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من دخول البيت الأبيض.

وحافظ بايدن على تقدمه في أصوات جورجيا، تلك الولاية التي تضم 16 صوتا في المجمع الانتخابي، ما يقرب المرشح الديمقراطي بشدة من حسم النتائج لصالحه.

في المقابل، رفض القضاء الأمريكي في ولاية نيفادا، السبت، طلب الجمهوريين الخاص بوقف فرز أصوات انتخابات الرئاسة في كلارك، أكبر مقاطعة بالولاية.

ويطالب محامون يمثلون مرشحين من الحزب الجمهوري للكونجرس واثنين من ناخبي مقاطعة كلارك، بالسماح للمراقبين الوقوف على بعد 6 أقدام من موظفي الانتخابات، من أجل رؤية وسماع ما يحدث أثناء عملية فرز الأصوات.

ولم يقتنع القاضي أندرو جوردون بالقضية، قائلا إن "هناك القليل من الأدلة، أو لا يوجد دليل، على أن آلات مطابقة التوقيع في المقاطعة كاستخدام بشكل غير صحيح".

وتابع: "ليس من مهام القضاة التدخل في تقنيات الفرز التي وضعتها الهيئات التشريعية للولاية".

وأمام ذلك، يكافح فريق ترامب لتحديد مَن سيخبره بحقيقة أنه قد خسر الانتخابات بالفعل، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه منافسه الديمقراطي جو بايدن على أعتاب البيت الأبيض.