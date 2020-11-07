القرقاوي يؤكد على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الإمارات لموجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تلقى محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأكد على دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة واسهاماتهم في تعزيز مكانة الدولة في جهود التصدي للجائحة.

تلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جرعة من لقاح ضد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، في خطوة للمشاركة في التجارب التي تعمل عليها الإمارات.

ونشر حاكم دبي صورته في موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وقال في تغريدة: «نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونُشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائماً أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

ودخلت الإمارات في شراكة مع أبرز مطوري اللقاحات في كل من الصين وروسيا، حيث تُجرى حالياً في أبوظبي التجارب السريرية في مراحلها النهائية على أبرز لقاحين تم الإعلان عنهما، وهما لقاح شركة «سينوفارم سي إن بي جي» الصينية، ولقاح «سبوتنيك في» الروسي، وسط ترقب عالمي للنتائج النهائية.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق، إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح قائم على الفيروسات الغُدِّية في البلاد، مشيرةً إلى أن هذه التجارب السريرية في الإمارات تُجرى على اللقاح الذي طوّره معهد «غاماليا» الفيدرالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحّة في روسيا.

وقالت الإمارات إن نتائج التجارب السريرية ستُدمج مع نتائج التجارب في روسيا ودول أخرى، والتي يشارك فيها المتطوعون، ومن المقرر نشر النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.