4 أهداف للتعديلات الأخيرة بقانون الاستثمار لفتح مجالات جديدة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، نهائيا، الذى يستثنى صناعات البتروكيماويات والأسمدة بالعمل بنظام المناطق الحرة. وتنص التعديلات على السماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

ونستعرض أهداف وفلسفة القانون كالتالى:

1- ينص على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة، وأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون.

2- يستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى.

3- يعود ذلك بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها

4- زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.