السجن والوفاة.. السعودية تكشف شروط الاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي بعد إلغاء الكفيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أعلنت شروط أهلية العامل الوافد للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي الواردة في مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي أطلقتها الوزارة بشأن بإلغاء نظام الكفيل.

جاء ذلك في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة من الملحق العمالي وليد عبدالرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة.

وتضمنت الشروط التي حددتها الوزارة السعودية ما يلي:

- يجب أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل.

- أن يكمل السنة الأولى لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة.

- أن يكون لديه عقد عمل موثق، ويجب وجود عرض وظيفية يقدم عبر "منصة قوى" من قبل صاحب العمل الجديد.

- تقديم إشعار لصاحب العمل الحالي بطلب نقل الخدمة مع مراعاة مدة الإشعار.

وتضمنت شروط أهلية صاحب العمل الجديد لطلب نقل خدمات العامل الوافد:

- أن تكون المنشأة مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور وضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود والتقييم الذاتي.

وحددت الحالات التي يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات وهي:

- عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل، أو عدم دفع أجر العامل لـ 3 أشهر متتالية، أو في حالة تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، أو إذا انتهت رخصة العامل الوافد أو إقامته.

- قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركًا في التستر، أو عند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص أو في حال خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور جلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبليغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور جلستين في التسوية الودية، أو في حال موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل.

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