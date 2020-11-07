اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - يدلي الناخبون بأصواتهم اليوم السبت في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب، حيث تجرى تلك الجولة في 13 محافظة بينها العاصمة القاهرة وشبه جزيرة سيناء.

يقترح الناخبون لاختبار 284 نائبا في المجلس المؤلف من 596 مقعدا، من بينهم 28 عضوا يختارهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهناك نحو 30 مليون ناخب مؤهل للإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع، والتي ستفتح أبوابها لمدة 12 ساعة من الساعة 9 صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) وحتى التاسعة مساء، على مدى يومي السبت والأحد.

وفازت القائمة الوطنية، وهي تحالف سياسي يقوده حزب مستقبل وطن، بـ 142 مقعدا من أصل 284 مقعدا في المرحلة الأولى من الاقتراع، والتي أجريت أواخر الشهر الماضي في 14 محافظة من أصل 27 محافظة.

وبلغت نسبة إقبال الناخبين في المرحلة الأولى 06ر28 %، وفقا للسلطات الانتخابية.

ويبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا، من بينهم 28 عضوا يختارهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للتصويت الشهر المقبل على أن يعقد المجلس الجديد جلسته الأولى بعدها مباشرة.