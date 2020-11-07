الحماية المدنية تُمشط محيط 1597 لجنة انتخابية قبل بدء انتخابات البرلمان بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تُمشط الأجهزة الأمنية بقسم المفرقعات، التابع لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، حاليًا، محيط اللجان الانتخابية بالمحافظة، وعددها 1597 لجنة؛ قبل بدء عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والمُقرر لها أن تنطلق في تمام التاسعة من صباح اليوم السبت.

ويبلغ عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت خلال الانتخابات البرلمانية 4 ملايين و427 ألف و375 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 982 مركز انتخابي يتسع لـ 1597 لجنة فرعية للاقتراع، فيما تشهد الانتخابات تنافس قائمتي: القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة أبناء مصر، على 21 مقعد مخصص لنظام القائمة.

وعلى المقاعد الفردية، يتنافس 245 مرشحًا على 21 مقعدًا فرديًا في 8 دوائر انتخابية، وذلك على النحو التالي:

الدائرة الأولى، مقرها قسم شرطة أول الزقازيق، وتضم مركز وقسمي أول وثانٍ الزقازيق وقسم القنايات، لها 4 مقاعد، يتنافس عليها 60 مرشحًا.

الدائرة الثانية، مقرها مركز شرطة بلبيس، وتضم مركز بلبيس وقسمي أول وثانٍ العاشر من رمضان، لها 3 مقاعد، يتنافس عليها 34 مرشحًا.

الدائرة الثالثة، مقرها مركز شرطة منيا القمح، وتضم مركزي منيا القمح ومشتول السوق، لها 3 مقاعد، يتنافس عليها 43 مرشحًا.

الدائرة الرابعة، مقرها مركز شرطة أبو كبير، وتضم مركزي أبو كبير وهيها، ولها مقعدين، يتنافس عليها 14 مرشحًا.

الدائرة الخامسة، مقرها مركز شرطة ديرب نجم، وتضم مركزي ديرب نجم والإبراهمية، ولها مقعدين، يتنافس عليها 19 مرشحًا.

الدائرة السادسة، مقرها مركز شرطة فاقوس، وتضم مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، لها 3 مقاعد، يتنافس عليها 38 مرشحًا.

الدائرة السابعة، مقرها مركز شرطة أبو حماد، وتضم مركز أبو حماد وقسم القُرين، ولها مقعدين، يتنافس عليها 18 مرشحًا.

الدائرة الثامنة، مقرها مركز شرطة الحسينية، وتضمن مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر والصالحية الجديدة، ولها مقعدين، يتنافس عليها 19 مرشحًا.