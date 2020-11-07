شريف يطلب فسخ عقد الزواج: مراتي بدلت الشبكة وأخذت فرق الفلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام شريف دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته مبررًا طلبه بأن زوجته بدلت الشبكة وأخذت فرق الفلوس.

قال شريف. ر، 30 سنة مدرس تزوجت منذ شهر من هبة.ع، 27 سنة ربة منزل زواجًا دام أيامًا، وذلك بسبب طمعها في المال رغم أنني ألبي كل طلباتها، وأضاف: أثناء فترة الخطوبة صدر من زوجتي مواقف كثيرة تدل على أنها طماعة واستغلالية.

فعند زيارتها لأخواتي البنات تُعجب بملابس أو إكسسوارًا، وتطلب أن تأخذها، كنت آخذ الأمور ببساطة.

وأثناء خروجنا لتجهيز منزل الزوجية كانت تختار ملابس واحتياجاتها الخاصة، وتطلب مني أن أحاسب عليها.

وعندما عزمتها على الغداء أخذت ثمن الطعام؛ لأنها عاملة دايت.

واستكمل شريف: عند شراء الشبكة اختارت زوجتي شبكة كبيرة، وبعد الفرح عندما جاءت أسرتي وأصدقاؤنا؛ للتهنئة فوجئت أن زوجتي ترتدي شبكة غير التي اشتريتها، فسألتها، فقالت أنا بدلت الشبكة أقل وزنًا، وأخذت فرق الفلوس فتشاجرت معها؛ لأنها جشعة، وأهم حاجة عندها هي الفلوس.

وشعرت أنني لن أقدر على استكمال حياتي معها، فلجأت إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى قضائية؛ لفسخ عقد الزواج تحمل رقم 2957 لسنة 2020، وما زالت الدعوى منظورة.