- 1/2
- 2/2
مارك ميدوز
كشفت وسائل إعلام ، الجمعة، عن إصابة كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بفيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن ميدوز ظهر بشكل متكرر في مناسبات عامة، من دون أن يرتدي القناع الطبي الواقي من الفيروس.
ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ميدوز.
ورافق ميدوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال جولاته الانتخابية الأخيرة، قبيل الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.
وظهر كبير موظفي البيت الأبيض في ليلة الانتخابات عندما أعلن ترامب أنه متقدم على منافسه الديقمراطي جو بايدن، وحضر الإعلان العشرات من أنصار ترامب.
وميدوز هو أحدث مسؤول في البيت الأبيض يلتقط عدوى الفيروس، الذي أصاب أيضا الرئيس وزوجته ميلانيا وابنه بارون وعددا من مساعديه.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.