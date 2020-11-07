أمريكا تسجل إصابات “قياسية” بكورونا لليوم الثالث على التوالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 7 نوفمبر 2020 08:13 صباحاً - منذ ساعتين

واصلت الولايات المتحدة تسجيل الأرقام القياسية بإصابت فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي ، وأظهرت البيانات الصحية الجديدة،الجمعة ، تسجيلأكثر من 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز”.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة “كوفيد 19″، أنه بين يومي الخميس والجمعة، رصدت 127021 إصابة جديدة بالفيروس في الولايات المتحدة.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، توفي 1149 شخصا جراء الفيروس في الولايات المتحدة.

ولليوم الرابع على التوالي، تسجل الولايات المتحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطى الألف، وهو أمر لم يحصل منذ أغسطس المنصرم.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بـ”كوفيد 19” في الولايات المتحدة إلى 9.7 ملايين، والمتوفين إلى أكثر من 236 ألفا منذ بدء الجائحة.

وتأتي هذه الحصيلة القياسية في وقت لا تزال الولايات المتحدة تنتظر نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت الثلاثاء، ويتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وجرت الانتخابات في الدولة الأكثر تضررا من الجائحة في العالم على صعيد أعداد الضحايا، على وقع الوباء الذي ألقى تداعياته على الحملة الانتخابية، وكذلك على عمليات التصويت وفرز الأصوات.

ودفعت الجائحة عشرات ملايين الناخبين إلى التصويت المبكر، سواء عبر البريد أم حضوريا، وذلك لتجنب طوابير الانتظار في يوم الانتخابات.

وتسبب الكم الضخم من بطاقات الاقتراع البريدية في تباطؤ عمليات فرز الأصوات وتأخر صدور النتائج في العديد من الولايات.

كما أن الجائحة أغرقت البلاد في أسوأ أزمة صحية منذ الإنفلونزا الإسبانية عام 1918، وفي أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير سنة 1929.