بايدن ردا على تحذير ترامب: لدينا تفويض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت، ثقته في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدا تقدمه في عدد من ولايات الحسم.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، ردا على خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، "سنفوز بالانتخابات الرئاسية ونحن في طريقنا للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي".



وفي المرة الأولى الذي يكشف فيها بايدن عن خططه القادمة منذ غلق مراكز الاقتراع، قال "لدينا تفويض بشأن فيروس كورونا والاقتصاد وتغير المناخ والعنصرية الممنهجة.. وسأعمل على ضمان تحقيق العدالة والرعاية لملايين المواطنين وليس لدينا أي وقت لإضاعته لبناء المستقبل".

وتعهد بايدن بتطبيق خطة للسيطرة على فيروس كورونا منذ اليوم الأول له كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.









وأكد المرشح الديمقراطي، أن هناك الملايين من الأمريكيين يعانون من البطالة والفقر، بخلاف زيادة حالات الوفاة بسبب جائحة كورونا التي تتفاقم في البلاد، حسب تعبيره.

وأوضح بايدن، أنه سيكون أول ممثل عن الحزب الديمقراطي يفوز بولاية أريزونا التي يحقق فيها تقدما على ترامب بعد فرز 97% من الأصوات.



وطالب المرشح الديمقراطي الذي يقترب من حسم السباق الرئاسي، بالهدوء وانتظار النتائج النهائية لعملية التصويت، وسنحسم بنسلفانيا وجورجيا لصالحنا.

وفي وقت سابق اليوم السبت، حذر ترامب، خصمه بايدن بإعلان فوزه بالرئاسة.





وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، "على جو بايدن ألا يخطئ بإعلان فوزه بالرئاسة، والإجراءات القانونية بدأت الآن".

وفي انتخابات توصف بأنها أحد أكثر المنافسات الرئاسية شراسة في تاريخ البلاد، ولليوم الرابع، تتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض.