ترامب في قضاء نيفادا.. وبايدن يتصدر بنسلفانيا وجورجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض القضاء الأمريكي في ولاية نيفادا، السبت، طلب الجمهوريين الخاص بوقف فرز أصوات انتخابات الرئاسة في كلارك، أكبر مقاطعة بالولاية.

وقال محامون يمثلون مرشحين من الحزب الجمهوري للكونجرس واثنين من ناخبي مقاطعة كلارك، إنه يجب السماح للمراقبين الوقوف على بعد 6 أقدام من موظفي الانتخابات، من أجل رؤية وسماع ما يحدث أثناء عملية فرز الأصوات.



ولم يقتنع القاضي أندرو جوردون بالقضية، قائلا إن "هناك القليل من الأدلة، أو لا يوجد دليل، على أن آلات مطابقة التوقيع في المقاطعة كاستخدام بشكل غير صحيح".

وتابع،"ليس من مهام القضاة التدخل في تقنيات الفرز التي وضعتها الهيئات التشريعية للولاية".

وفي بنسلفانيا لا يزال المرشح الديمقراطي جو بايدن متمسكا بتقدمه في الولاية الحاسمة على حساب الجمهوري دونالد ترامب الذي حصل على 49.2% مقابل 49.6% لبايدن بعد إحصاء 96% من أصوات الولاية.

ومن جهة أخرى، قدم الحزب الجمهوري في الولاية طلبا إلى المحكمة العليا، الجمعة، لوقف احتساب أوراق الاقتراع التي وصلت بشكل متأخر، تزامنا مع تصدر بايدن.

وفي ولاية أريزونا، يتقلص تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، ولكن بدرجة أقل حدة حيث إنها ولاية أصغر، وبها 11 صوتا في المجمع الانتخابي، ويتقدم فيها بايدن بعد فرز 97% من الأصوات، حيث حصل على 49.6% مقابل 48.7% لترامب.

وتشهد ولاية جورجيا تقدم لصالح بايدن على حساب ترامب بهامش 4289 صوتا في الولاية التي تضم 16 صوتا في المجمع الانتخابي.