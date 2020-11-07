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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تعلن بدء التنقيب في بئر ثانية للغاز الطبيعي بالبحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز،، إن أنقرة بدأت التنقيب في بئر ثانية في حقل غاز طبيعي بالبحر الأسود، أين حققت أكبر اكتشافاتها على الإطلاق في وقت سابق هذا العام.
وقالت تركيا في الشهر الماضي إنها اكتشفت 450 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الذي يبعد نحو 100 ميل بحري شمالي الساحل التركي. في أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم هذا العام.
وقال دونميز على تويتر إن سفينة التنقيب الفاتح تعمل الآن في البئر الثانية توركالي-1، وأضاف أن التنقيب سيستمر 75 يوما.
وتعتزم أنقرة إرسال سفينة ثانية، باسم القانوني، للمشاركة في التنقيب بالبحر الأسود.
وتتوقع أنقرة أن يبدأ ضخ الغاز من حقل سكاريا في 2023، وذكر مصدر مطلع أن من المتوقع ضخ 15 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بدايةً 2025.
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