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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تهدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب أسلوب أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن المجلس الأوروبي يمكنه أن يقر عقوبات على تركيا إذا لم يتغير سلوكها.
ويأتي ذلك عقب التصريحات "غير المقبولة" التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح لو دريان في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1، أن ما يريدونه فقط هو أن "تتخلى تركيا عن هذا المنطق" وإذا لم يحدث ذلك فإن رؤساء الدول والحكومات "سيتخذون التدابير اللازمة" في القمة المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ودون دخول في تفاصيل التدابير، أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يملك "وسائل للضغط" و"أجندة عقوبات محتملة".
وأكد لو دريان أن تصريحات أردوغان "العدائية والمليئة بالكراهية" ليست موجهة ضد فرنسا فقط بل أوروبا بأكملها.
وكان رئيس تركيا، نصح نظيره الفرنسي بـ "اختبار عقلي" بسبب "هوسه بالإسلام"، داعياً مواطنيه لمقاطعة المنتجات الفرنسية في تركيا.
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