كاتب يكتب عن أردوغان وهروبه إلى الأمام

قال الكاتب، خوسيه لويس مانسيا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إخفاقاته الجيوسياسية المتعددة والمتكررة، شرع في استخدام تقنية "الهروب إلى الأمام". وبعد أن فشل في خططه مع قطر لإدخال جماعة الإخوان المسلمين إلى حكومات الجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وتشاد ومالي، وبدلاً من إعادة النظر وتغيير موقفه، يواصل مساعيه التدميرية.

واضاف "لقد خلق أردوغان صراعاً في شرق البحر الأبيض المتوسط، بهدف تغيير الترسيم الحدودي القائم، بما في ذلك مع اليونان وليبيا ومصر وقبرص وإسرائيل" .. مشيراً إلى أنه فعل ذلك على الأرجح لصرف انتباه الأتراك أنفسهم، والذين تغرق بلادهم في أزمة غير مسبوقة، ومن ناحية أخرى، لمواجهة الاتحاد الأوروبي في تهورٍ غير مفهوم.

وبحسب مقال للكاتب، فإن هدف أردوغان في هذه المرحلة من هروبه إلى الأمام -نظراً لقلة الموارد- هو أنه يحاول الظهور كضحية للغرب، محاولاً خلق قضية غير موجودة باستخدام الإسلام لإحداث شرخ مع الغرب.

وفي الأسبوع الماضي، أراد أردوغان استخدام فرنسا ذريعة لإظهار نفسه قائدا مدافعا عن المسلمين. وقبل ذلك، كانت فرنسا قد أوقفته عند حدّه في ليبيا وشرق البحر المتوسط لتدخلاته السافرة هناك، ولذلك أصبح الرئيس التركي يسعى للانتقام بكل الوسائل. لقد أراد إطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بينما يدرك أردوغان في قرارة نفسه أن ذلك جاء للتغطية على حملة أخرى بدأت في العديد من البلدان الإسلامية لمقاطعة المنتجات التركية.

ويضيف الكاتب "وفي الشهر الماضي، تحركت المملكة المتحدة وفرنسا بقوة ضد نفوذ الإخوان المسلمين في أوروبا، لتتبعهما دول أوروبية أخرى. لقد أشارت إلى منظمات الإخوان المختلفة من خلال أجندتها ونواياها السيئة في أوروبا والتي أدت في نهاية المطاف إلى ارتكاب أعمال إرهابية" .

وقال "وفي خضم ذلك، قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المضي قدماً أبعد من ذلك من خلال طرد مجموعة "الشيخ ياسين" المرتبطة بحماس والمنظمة غير الحكومية "مدينة البركة" وتجمع "مناهضة الإسلاموفوبيا" في فرنسا من بلاده" .

ويشير الكاتب إلى أنه من المعروف أن أردوغان يدعم حماس مالياً، والأكثر من ذلك أنه يسمح لها باستخدام دولته لإقامة قاعدة سرية لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة.

وبخصوص منظمة "مدينة البركة" غير الحكومية ومباشرةً بعد حلّها في فرنسا، قال الكاتب أن زعيم المنظمة إدريس يمو، وبقية أعضاء المنظمة طلبوا اللجوء إلى تركيا. وانتقل أيضاً زعماء مجموعة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا للعيش في تركيا، حيث سيديرون منظمتهم من هناك بلا شك ضد مصالح فرنسا.

واضاف أنه أثناء التحقيق في هذا الموضوع، يتضح أن ماكرون كان مستاءً للغاية من تدخلات أردوغان في فرنسا، وهو ما دفعه لاتخاذ إجراءات يبدو أنها أزعجت الرئيس التركي وفضحته وهو الآن يحاول تسويقها على أنها معاداة للإسلام.