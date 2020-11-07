شكرا لقرائتكم خبر عن نصيب كل محافظة من النظام الفردى بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت، ماراثون انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، حيث تجرى في 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتم الانتهاء من استعدادات اللجان الفرعية بها للانتخابات، بتجهيز المدارس والمقار الانتخابية.

ويتنافس بالنظام الفردي في المرحلة الثانية 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

ونرصد نصيب كل محافظة على النظام الفردى من المقاعد مجلس النواب وعدد المرشحين بها

- محافظة القاهرة بلغ عددهم 433 مرشحا يتنافسون في 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا.

- محافظة القليوبية بلغ عددهم 223 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 16 مقعدا،

- محافظة الدقهلية بلغ عددهم 351 مرشحا يتنافسون في 10 دوائر مخصص لها 21 مقعدا.

- محافظة المنوفية بلغ عددهم 168 مرشحا يتنافسون في 6 دائرة مخصص لها 11 مقعدا.

- محافظة الشرقية بلغ عددهم 246 مرشحا يتنافسون في 8 دائرة مخصص لها 21 مقعدا.

- محافظة الغربية بلغ عددهم 188 مرشحا يتنافسون في 7 دوائر مخصص لها 14 مقعدا.

- محافظة كفر الشيخ بلغ عددهم 150 مرشحا يتنافسون في 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعدا.

- محافظة الإسماعيلية بلغ عددهم 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.

- محافظة بورسعيد بلغ عددهم 50 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين.

- محافظة جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين.

- محافظة شمال سيناء بلغ عددهم 31 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها مقعدين.

- محافظة دمياط بلغ عددهم 88 مرشحا يتنافسون في دائرتين مخصص لها 4 مقاعد.

- محافظة السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا .