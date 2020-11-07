فتح أبواب قصر المنتزه لعبور السيارات العالقة بعد غرق نفق بالأمطار - صور وفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، فجر اليوم السبت، فتح أبواب قصر المنتزه مسارا بديلا لكافة السيارات العالقة أسفل نفق كوبري المندرة المروري بسبب التركمات الكبيرة لمياه الأمطار .



وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في غرق النفق المروري لكوبري المندرة وتوقف عبور السيارات ما أدى لتعطيل الحركة المرورية في الطريق المؤدي إلى المعمورة وأبوقير.

وأكد محافظ الإسكندرية أنه يتم التعامل من قبل الأجهزة المعنية مع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة في كافة الأحياء، بالتزامن مع إجراءات نزح المياه أسفل كوبري المندرة على أن يستمر السماح بمرور السيارات من بوابات قصر المنتزه لحين عودة حركة المرور لطبيعتها.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى موجة من الطقس السيئ، صاحبتها أمطار رعدية غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بعدد من الشوارع في مختلف أنحاء الإسكندرية، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بالأحياء.