فرنسا تهدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب أسلوب أردوغان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن المجلس الأوروبي يمكنه أن يقر عقوبات على تركيا إذا لم يتغير سلوكها.

ويأتي ذلك عقب التصريحات "غير المقبولة" التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح لو دريان في مقابلة مع إذاعة أوروبا 1، أن ما يريدونه فقط هو أن "تتخلى تركيا عن هذا المنطق" وإذا لم يحدث ذلك فإن رؤساء الدول والحكومات "سيتخذون التدابير اللازمة" في القمة المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ودون دخول في تفاصيل التدابير، أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يملك "وسائل للضغط" و"أجندة عقوبات محتملة".

وأكد لو دريان أن تصريحات أردوغان "العدائية والمليئة بالكراهية" ليست موجهة ضد فرنسا فقط بل أوروبا بأكملها.