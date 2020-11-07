المحكمة العليا تأمر بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع المتأخرة في بنسيلفانيا

السبت 7 نوفمبر 2020

أمر قاض بالمحكمة العليا الأمريكية، بالاحتفاظ ببطاقات الاقتراع التي وصلت عبر البريد بعد الساعة 8 مساء يوم الانتخابات في بنسيلفانيا.



ويأتي القرار استجابة لطلب تقدمت به حملة ترامب بعدم احتساب الأصوات المتأخرة التي تصل مراكز الاقتراع بعد انتهاء الانتخابات المباشرة.

ولا يعني القرار إلغاء احتساب تلك الأصوات وإنما فصلها والاحتفاظ بها، لحين البت في أمرها من قبل المحكمة العليا.

وقد تستغل حملة ترامب القرار، باعتباره أول انتصار قضائي في إطار حملة قضائية تنوي الحملة خوضها لإثبات حدوث تلاعب بالانتخابات لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتشير آخر القراءات الواردة من بنسيلفانيا، إلى تقدم بايدن على ترامب بفارق وصل إلى 20 ألف صوت بعد فرز 98% من الأصوات، وكان وشيكا الإعلان عن فوز بايدن بأصوات الولاية البالغة 20 صوتا، إلا أن القرار القضائي قد يؤخر ذلك