شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.
وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 27 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 33 حالة في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر تشرين الثاني بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86184 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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