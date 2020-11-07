شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بكورونا في المكسيك إلى 955128 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة تسجيل 5931 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و551 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 955128 وحالات الوفاة إلى 94323. وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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