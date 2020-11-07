ساكن البيت الأبيض الجديد قد لا يعلن حتى ديسمبر

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السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365

يمكن أن يظل اسم الرئيس الأمريكي الفائز في سباق 2020 مجهولًا حتى الشهر المقبل وذلك بسبب إمكانية إعادة فرز الأصوات في عدد من الولايات.



تأجيل النتائج يأتي بعد إعلان ولاية جورجيا إعادة فرز الأصوات. وقال سكرتير جورجيا، براد رافينسبيرجر، "ستكون هناك إعادة فرز، وذلك لأن الحصيلة النهائية في جورجيا في هذه المرحلة سيكون لها تداعيات هائلة على الدولة بأكملها".

وقد تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن بفارق 1586 صوتًا فقط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جورجيا، وتعادل كلا المرشحين بالحصول على 49.4٪ من الأصوات.

وقال مدير أنظمة التصويت في مكتب سكرتير الولاية، في مؤتمر صحفي، إن هناك حوالي 4169 بطاقة اقتراع متبقية ليتم فرزها، وبموجب قانون جورجيا، فإنه لا تكون عمليات إعادة الفرز تلقائية، ولكن يمكن أن يطلبها أحد المرشحين إذا كان الفارق بينهما أقل من 0.5٪، ويجب تقديم طلب إعادة الفرز في غضون يومين من اعتماد النتائج، وبالنظر لأن الموعد النهائي للتصديق على الانتخابات هو 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فإنه قد لا يتم إعادة الفرز الرسمي قبل ديسمبر/كانون الأول.

وقد تشهد ولايات أخرى، بما في ذلك بنسلفانيا ونيفادا، عمليات إعادة فرز للأصوات أيضًا، حيث تقدم بايدن بفارق 0.1٪ على ترامب في بنسلفانيا، بحصوله عل 49.4٪ من الأصوات، وبموجب قانون الولاية، فإنه إذا كان الفارق 0.5٪ أو أقل فإنه يتعين على سكرتير الولاية الأمر بإعادة الفرز.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه سيتعين طلب إعادة فرز الأصوات بحلول الساعة5 مساءً يوم 12نوفمبر/تشرين الثاني ، والانتهاء بحلول 24 من نفس الشهر.

كما تقدم بايدن على ترامب في نيفادا أيضًا بفارق 0.9٪، حيث حصل على 49.4٪ من الأصوات مقارنة بـ48.5٪ للرئيس، ولكن لا يوجد لدى الولاية أي قواعد لإعادة الفرز التلقائي، كما لا يوجد أيضًا حد أدنى للفارق حتى يطلب المرشح الخاسر إعادة الفرز، كما يجب أن يكون الخاسر على استعداد لدفع تكاليف إعادة الفرز، في حال لم تتغير نتائج الانتخابات، ويجب تقديم طلب إعادة الفرز في غضون 3 أيام من العد الرسمي، واستكماله في غضون 5 أيام.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن ترامب على وشك أن يخسر في ولاية بنسلفانيا التي تضم 20 صوتا في المجمع الانتخابي، في الوقت الذي تتقلص فيه صدارته مع استمرار فرز كل دفعة جديدة من أوراق الاقتراع.