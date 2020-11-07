عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيكاو تطالب إيران بنتائج تحقيقات إسقاط الطائرة الأوكرانية

السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365

طلبت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من إيران، السبت، التعجيل بالتحقيق في إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في يناير الماضي.



وإيكاو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان سلامة النقل الجوي الدولي.

وجاءت توصيتها بعد ما يقرب من 10 أشهر من إسقاط طائرة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بصاروخ أرض-جو إيراني مما أسفر عن سقوط 176 قتيلا.

وقال رئيس إيكاو سالفاتور سكياتشيتانو "أجرينا عدة اتصالات بهيئة الطيران المدني في إيران قمنا خلالها بحث سلطاتها على تعجيل التحقيق في الحادث".

والشهر الماضي، كشف مقربون لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية عن أنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل والاغتصاب من قبل ضباط بالحرس الثوري.

وذكرت مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها لمحطة إيران إنترناشيونال الناطقة بالفارسية ومقرها بريطانيا، أن بعض عائلات الضحايا المقيمين في الخارج تلقوا تهديدات بالتصفية الجسدية ورسائل كراهية من إيران لإجبارهم على الصمت إعلاميا.