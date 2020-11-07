شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد لجان وافدين للتصويت بانتخابات البرلمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، فى تمام التاسعة من صباح اليوم السبت، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه، وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائى عليها، حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصرى.

ويعد مجلس النواب الجديد هو ثانى برلمان مصرى يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو، والفصل التشريعى الثانى بعد برلمان 2015، وتجرى الانتخابات فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ومن بين التساؤلات التى تورد فى هذا الشأن، هل يمكن للناخب التصويت فى غير لجنته الانتخابية، ونرصد الإجابة على هذا التساؤل وفقا لما أعلنته الهيئة مسبقا :

- غير مسموح للناخبين الوافدين الذين يتواجدون فى غير محل إقامتهم، بالإدلاء بأصواتهم إلا فى دوائرهم.

- كل ناخب يُبدى رأيه، فى لجنته الانتخابية المحددة وفقا للرقم القومى الخاص به.

- تخصيص لجان للوافدين يكون فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات فقط

- التى يسمح فيها للوافدين التصويت في غير محل إقامته بأي لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

- تم إتاحة التصويت على مدار يومين حتى يكون أمام الناخب فرصة للتوجه للجنته الانتخابية