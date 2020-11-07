سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. وطوارئ بأحياء المحافظة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:​

تعرضت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى موجة من الطقس السيئ صاحبتها أمطار رعدية غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بعدد من الشوارع في شرق ووسط المحافظة، دون تأثير على حركة السير بالأحياء.

وأعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وقال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، إنه جرى مخاطبة جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأضاف في بيان صحفي أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.