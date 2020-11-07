اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

ينطلق في التاسعة صباح اليوم السبت ماراثون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 9468 لجنة فرعية بثلاثة عشر محافظة يُشرف عليها 12 ألف قاض.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية يومي السبت والأحد في محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

ودعت الهيئة الوطنية الانتخابات جموع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت "من أجل وطنهم الحبيب الذي يحتاج إلى صوت كل مصري".

وفي نظام القائمة للمرحلة الثانية، تُجرى الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وجرى تخصيص 100 مقعد لها، وكذلك في الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الاسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وتم تخصيص 42 مقعدا لها.

ويتنافس المرشحون في انتخابات مجلس النواب، على 568 مقعدًا يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدًا.