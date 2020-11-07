وزير الخارجية الإيراني ينقل رسالة أخوة لكوبا ضد العقوبات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا- (د ب أ):

نقل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "رسالة أخوة" لكوبا خلال زيارته لها يوم الجمعة في وجه العقوبات الأمريكية المفروضة على البلدين، حسبما أفادت صحيفة"جرانما" الرسمية.

ووصل ظريف إلى هافانا في وقت متأخر يوم الخميس قادما من فنزويلا، وهي دولة أخرى تعاني من العقوبات الأمريكية.

وكتبت جرانما أن الولايات المتحدة شددت العقوبات ضد "الدول التي لا تنحني لإرادتها".

وأفادت الصحيفة بأن إيران وكوبا ستبحثان "الروابط المحتملة للتجارة والتعاون" خلال زيارة ظريف.

ومن المتوقع أن تعرب هافانا لظريف عن دعمها للاستخدام السلمي للطاقة النووية وتدين انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى.

ويزور ظريف بوليفيا أيضا في إطار جولته في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.