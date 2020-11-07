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غينيا تسجل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الوكالة الوطنية الغينية للسلامة الصحية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوكالة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في غينيا، بلغ 12 ألفًا و 363 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 73 حالة وفاة.

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