حزب الله يصف أمريكا بأنها راعية الإرهاب والتطرف والفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أدان حزب الله اللبناني القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، معتبرًا ذلك قرارًا سياسيًا صرفًا وتدخلًا سافرًا وفظاً في الشؤون الداخلية للبنان.

وقال الحزب في بيان له، مساء الجمعة، إن “الولايات المتحدة الأمريكية راعية الإرهاب والتطرف في العالم هي كذلك الدولة التي ترعى الفساد والفاسدين والدول الديكتاتورية حول العالم وتؤمن حمايتها ودعمها بكافة الوسائل، بالتالي هي آخر من يحقُ له الحديث عن مكافحة الفساد”.

وأشار إلى أن أمريكا تستخدم قوانينها المحلية بما فيها قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد لبسط هيمنتها ونفوذها على العالم، لافتًا إلى أن هذه القوانين تستخدمها ضد كل دولة أو حزب أو تيار أو شخص حر وشريف لا يخضع لسياساتها ولا ينفذ تعليماتها ولا يوافق على خططها التي تهدف إلى زرع الفتن والتقسيم وخلق الصراعات الداخلية والإقليمية.

وأضاف البيان أن “هذا القرار بالتحديد يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني كبير للشروط والإملاءات الأمريكية على لبنان”.

وختم حزب الله بيانه بالقول إننا “إذ نقف إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه، ونعبر عن تضامننا الوطني والأخلاقي والإنساني معه في مواجهة هذه القرارات الظالمة والافتراءات المرفوضة”.