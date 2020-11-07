هند الزيادي تكشف أسرار عملها الجديد- فيديو

أصدرت الفنانة هند الزيادي، أخيرا أغنية بعنوان “ضحكة love” تعاونت فيها مع الفنان زهير بهاوي.

وتحدث هند الزيادي لـ”اليوم 24″ عن تفاصيل عملها الجديد، والذي كتب بهاوي كلماته ولحنها، كما قربت الجمهور من أسرار الفيديو كليب.

وعبرت الزيادي عن موقفها من الدعم العمومي لمشاريع الفنانين، حيث أشارت أنه دعم مستحق، شرط أن يستثمر في مشاريع فنية وليس شيئا آخرا.

يذكر أن العمل الجديد لهند الزيادي، استطاع في ظرف وجيز، تجاوز عتبة 3 مليون مشاهدة.