تأكد إصابات بفيروس كورونا في صفوف بعض العاملين بمؤسسة الوسيط

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية، الخاصة بفيروس كوفيد-19، خلال الأيام الجارية، عن تأكد إصابات بالفيروس في صفوف بعض العاملين بمؤسسة الوسيط.

وأوضحت مؤسسة الوسيط، عبر بلاغ لها، اصدرته، أن التحاليل المذكورة أظهرت، وجود حالات قليلة جدا، المصابة بفيروس كوفيد-19، وغير حاملة لأعراض، مؤكدة، أنه تم إخضاع هذه الحالات للبرتوكول الصحي المتبع في هذا الشأن.

علاوة على ذلك، شددت مؤسسة الوسيط، أنه ليس هناك أي قرار بالإغلاق سواء من السلطات العمومية أو بمبادرة من المؤسسة، كما أن مؤسسة وسيط المملكة مستمرة في تقديم خدماتها لمرتفقيها في احترام تام لكل التدابير الوقائية المعمول بها في المرافق العمومية.

وأشارت، إلى أن لجنة اليقظة داخل المؤسسة، قامت بمبادرة وقائية، هدفها إجراء فحص شامل لجميع موظفيها أملتها ظروف استقبالهم للمواطنين من أجل سلامتهم وسلامة مرتفقي المؤسسة.

وقد اسفرت نتائج التحليل عن وجود حالات قليلة جدا وغير حاملة لأعراض، تم إخضاعها للبرتوكول الصحي المتبع في هذا الشأن.