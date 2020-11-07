طنجة.. توقيف عوني سلطة متلبسين بالسكر العلني واستهلاك المخدرات

تمكنت المصالح الأمنية ليلة الخميس/ الجمعة، بطنجة، من توقيف عوني سلطة، في حالة سكر، مع استهلاك مادة الكوكايين والأقراص المهلوسة، بالقرب من إحدى الفنادق المصنفة بكورنيش “البلايا”.
وكشف مصدر عليم لـ”اليوم 24″، أن عون سلطة حضري في عقده الثالث، لم يمر على اشتغاله في إحدى الملحقات الإدارية في طنجة أكثر من سنة، بينما يشتغل عون السلطة الثاني في لملحقة إدارية أخرى.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إشعار قسم الشؤون الداخلية بولاية طنجة بالواقعة، من أجل اتخاذ الإجراءات الادارية اللازمة في حق عوني السلطة.
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