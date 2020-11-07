اتصالات بين المغرب وإسبانيا لتسهيل التحاق العاملات المغربيات بحقول الفراولة

باشرت الحكومة الاسبانية اتصالاتها بنظيرتها المغربية بهدف ضمان تسهيل مهمة التحاق العاملات الموسميات المغربيات بحقول الفراولة، استعداداً للموسم الفلاحي الجديد.
وكشفت صحيفة “ويلبا يا”، أن اللجنة الاسبانية الجهوية المكلفة بتتبع الشراكة والتعاون في المجال الفلاحي، اجتمعت اليوم، الجمعة، للحسم في موضوع الترتيبات الصحية تأهبا لانطلاق الموسم الفلاحي الجديد.
وشدد المصدر ذاته، علی كون الاجتماع تمحور حول استعدادات الشركات، وتحديداً البرتوكول الصحي المتبع بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت مناقشة موضوع التحاق العاملات الموسميات بالحقول الاسبانية، انطلاقا من المغرب، عن طريق الرحلات البحرية.
وختم المصدر، بالتأكيد علی ضمان التنقل، الاقامة، والعمل نقاط تندرج كأولوية، فضلا عن ضمان عودة العاملات الموسميات بعد انتهاء الموسم الفلاحي.
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