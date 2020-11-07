استعدادا لكأس إفريقيا.. منتخب “الفوتصال” يواجه وديا أوزبكستان

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، وديا، يومي غد السبت وبعده الأحد منتخب أوزبكستان استعداداً لكأس إفريقيا.

ودخل المنتخب الوطني قبل أسبوع في معسكر اعدادي استعداداً لوديتي أوزبكستان.

يشار الی أن المنتخب الوطني سيخوض غمار الاستحقاق القاري بهدف الدفاع عن اللقب، الذي احرزه خلال النسخة الماضية عقب تغلبه في النهاٸي علی المنتخب المصري.

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