عاجل.. ترامب يحذر بايدن من إعلان فوزه بالانتخابات

السبت 7 نوفمبر 2020

حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي جو بايدن، من إعلان فوزه بالانتخابات في الخطاب المرتقب الذي سيلقيه بايدن اليوم ديلاوير.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر، ”على جو بايدن ألا يعلن فوزه، وإذا فعل ذلك فسأقوم أنا بالمثل بإعلان فوزي، علما أنني قد بدأت الإجراءات القانونية“.

وأعلنت حملة بايدن عن خطاب مرتقب للمرشح الديمقراطي، في مقر الحملة في ديلاوير، حيث سيلقي بايدن خطابه أمام مناصريه الذين سيبقون في سياراتهم في الساحة المعدة لاستقبالهم، في مشهد سيكون الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات الأمريكية.

وسيكون الخطاب بتمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت ديلاوير، ويتوقع أن يعلن بايدن خلاله فوزه على منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

ويتقدم بايدن على منافسه ترامب، بـ264 صواتا انتخابيا بالمجمع الانتخابي مقابل 214، في الوقت الذي يتقدم فيه أيضا في ولايات بنسيلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا، وهو لا يحتاج سوى 6 أصوات للوصول إلى رقم 270 السحري للفوز بالانتخابات ونيفادا وحدها كفيلة بذلك.

وتشير النتائج الأولية إلى فوز بايدن في ولايات ميشيغان (16)، ويسكنسون (10)، كاليفورنيا (55)، وكولورادو (9)، وكونيتيكت (7)، وديلاوير (3)، وواشنطن العاصمة (3)، وهاواي (4)، وإيلينوي (20)، وميريلاند (10)، وماساتشوستس (11)، ومينيسوتا (10)، ونبراسكا (1)، ونيو هامبشر (4)، ونيو جيرسي (14)، ونيو مكسيكو (5)، ونيويورك (29)، وأوريغون (7)، ورود آيلاند (4)، وفيرمونت (3)، وفيرجينيا (13)، وواشنطن الولاية (12) وأريزونا (11) وماين (3).

بينما أظهرت النتائج الأولية فوز ترامب بولايات ألاباما (9)، وأركنساو (6)، وفلوريدا (29)، وآيداهو (4)، وإنديانا (11)، وأيوا (6)، وكنساس (5)، وكنتاكي (8)، ولويزيانا (8)، وميسيسيبي (6)، وميسوري (10)، ومونتانا (3)، ونبراسكا (5)، وداكوتا الشمالية (3)، وأوهايو (18)، وأوكلاهوما (7)، وكارولاينا الجنوبية (9)، وداكوتا الجنوبية (3)، وتينيسي (11)، وتكساس (38)، ويوتاه (6)، وفيرجينيا الغربية (5)، ووايومينغ (3).