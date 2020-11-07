شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و 804 إصابة ، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 165 حالة وفاة.

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