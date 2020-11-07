شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 224 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس الجمعة، تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 14 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا إلى 108754 كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6343 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى أمس الجمعة.