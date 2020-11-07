شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تواصل قتل السوريين في «ناغورني كارباخ» والان نبدء بالتفاصيل

وصلت 12 جثة جديدة لمرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة، إلى الأراضي السورية، ممن قتلوا في معارك إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، ليرتفع عدد القتلى السوريين إلى 250 قتيلا. بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد مقتل ما لا يقل عن 10 مقاتلين من المرتزقة خلال الساعات الفائتة، في معارك إلى جانب القوات الآذرية ضد الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ، وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، منذ نهاية سبتمبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 250 قتيلا، بينهم 195 نقلت جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال البقية في أذربيجان، في وقت تمكن القوات الأرمينية من أسر 3 مقاتلين سوريين على الأقل.

يذكر أن تعداد المرتزقة السوريين الذين جرى نقلهم إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك بلغ حتى اللحظة ما لا يقل عن 2580، عاد منهم 342 مقاتلا بعد أن تنازلوا عن مستحقاتهم المادية.

يذكر أن تركيا لا تزال تجد صعوبة بالغة بتجنيد المقاتلين والزج بهم في معارك ناغورني كابراخ، وذلك لرفض شريحة واسعة من المقاتلين الذهاب للقتال هناك، بسبب العامل «الطائفي» بالإضافة للخسائر البشرية الكبيرة بصفوف المرتزقة.