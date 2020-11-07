ذكرت وسائل إعلام أميركية الجمعة أنّ جو بايدن صار متقدماً على منافسه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا التي تعدّ رئيسية للمرشح الديموقراطي للوصول إلى البيت الأبيض. ووفق صحيفة نيويورك تايمز، فإنّ بايدن صار متقدماً بنحو 5,600 صوت على الرئيس الجمهوري، وذلك إثر تعويض تأخره مع فرز الأصوات الآتية بالبريد. كما أكدت شبكة "سي ان ان" تقدّم بايدن.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يتقدم على ترامب في تعداد الأصوات في ولاية بنسلفانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.