فاتورة طعون ترامب على الانتخابات.. 60 مليون دولار مبدئيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدران مطلعان، إن الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين تريد جمع 60 مليون دولار لتمويل الطعون القانونية على نتائج الانتخابات.

ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني ويتنافس فيه ترامب مع المرشح الديمقراطي جو بايدن.



وقال أحد المانحين للحزب الجمهوري الذي تلقى مطالبات من الحملة ومن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري "يريدون 60 مليون دولار".

ويقترب بايدن من الفوز بعد أن تقدم على ترامب في ولايات حاسمة منها بنسلفانيا وجورجيا بعد 3 أيام من إغلاق مراكز الاقتراع.

ومنذ انتهاء التصويت يوم الثلاثاء أرسلت حملة ترامب عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية مطالبات ومناشدات تزعم وجود مخالفات وتلاعب وتحث المانحين على تقديم السيولة.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.