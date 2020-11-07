ترامب يغرد محذرا بايدن: الإجراءات بدأت الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بإعلان فوزه بالرئاسة.

وقال ترامب، في تغريدة عبر تويتر، "على جو بايدن ألا يخطئ بإعلان فوزه بالرئاسة، والإجراءات القانونية بدأت الآن".



وفي انتخابات توصف بأنها أحد أكثر المنافسات الرئاسية شراسة في تاريخ البلاد، ولليوم الرابع، تتواصل عملية فرز الأصوات لحسم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض والذي يتنافس للوصول إليه الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

ومنذ إغلاق مراكز الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بدأت ملامح النتائج النهائية في الظهور تدريجيا حيث أمسك بايدن بزمام التقدم طيلة عملية فرز الأصوات ولا يزال مستمرا بالتفوق.

وبحسب المؤشرات شبه النهائية، حقق المرشح الديمقراطي 264 صوتا بالمجمع الانتخابي، مقابل 214 لصالح ترامب، ما يعني أن الأول على بعد 6 أصوات فقط من حسم السباق لصالحه حيث يكفي حصول أي من المرشحين على 270 صوتا من إجمالي 538.

وفي تلميح للمرشح الجمهوري بخسارة الانتخابات الرئاسية، اتهم ترامب خلال تصريحات أمس الجمعة من البيت الأبيض، الديمقراطيون برصد مئات الملايين من الدولارات ليفوزوا بولايات ولم ينجحوا في ذلك.

من جانبه قال بايدن، إنه "بدون شك" سيكون الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف بايدن للصحفيين "ليس لدينا أدنى شك في أنه مع انتهاء الإحصاء، سيتم إعلان فوزي أنا والسناتور هاريس. لذلك أطالب الجميع بالتزام الهدوء"، مشيرا إلى السناتور كاملا هاريس المرشحة معه على منصب نائب الرئيس.