عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في 13 محافظة.. انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمصر

السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365

تنطلق اليوم السبت ولمدة يومين عمليات التصويت في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمصر، وذلك في 13 محافظة .



ومن المقرر فتح مراكز الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم السبت في محافظات القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء فيما انتهت عمليات التصويت للمصريين في الخارج والتي جرت أيام 4و5و6 نوفمبر الجاري.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء الهيئة من جميع التجهيزات الفنية والدعم اللوجستي لإتمام عملية التصويت، مشيرا إلى الانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة ومعاينة المقار الانتخابية والبالغ عددها 9468 لجنة فرعية للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها.

من جانبه كلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، محافظي المرحلة الثانية للانتخابات بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم، والتأكد من إجراءات الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الناخبين خلال ادلائهم بأصواتهم تجنبا لانتشار فيروس كورونا .

وقال إنه تم التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتي الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للناخبين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقري لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية، وإقامة مظلات لحماية المواطنين من الطقس السيئ ، وتوفير مقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها أنهت وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين الانتخابات حيث اعتمدت خطة شاملة لتأمين الناخبين من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قد جرت يومي 24 و25 أكتوبر الماضيين في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

ويتنافس المرشحون في المرحلتين على الفوز بـ 568 مقعدا بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، فيما يحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.