عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعطيل الدراسة في محافظة مصرية.. بيان رسمي يكشف السبب

السبت 7 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مصرية، الجمعة، عن إصدار قرار بتعطيل الدراسة في محافظة مصرية، بعد صدور بيان رسمي يتحدث عن السبب.



وأصدر الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة، اليوم السبت، في جميع كليات ومعاهد الجامعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية.

وأصدر محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، كذلك قرارا بتعطيل الدراسة في المدارس، بناء على التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال محافظ الإسكندرية إنه أعلن حالة الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكانت شركة الصرف الصحي في المحافظة قد حذرت من احتمالية تعرض الإسكندرية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تؤثر على أداء الشبكة غدا.

وأصدرت المحافظة أيضا توجهات بتقليل تحرك السيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

ونصحت السائقين بتجنب السير بسرعات عالية تتعدى الـ60 كيلومترا، وأنه على المواطنين عدم الوقوف أسفل العقارات القديمة والمتهالكة، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية.