زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بفايروس كورونا في امريكا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن



أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأميركية، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني على التوالي زيادة قياسية غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بفايروس كورونا المستجد.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة يوم الجمعة أن حصيلة الإصابات بكورونا في أميركا ارتفعت خلال يوم الخميس بواقع 121888 حالة (مقارنة مع 102831 حالة في اليوم السابق).

وأشارت الجامعة إلى رصد 1210 وفيات جديدة ناجمة عن كورونا في البلاد خلال يوم الخميس.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، حسب بيانات الجامعة، 9610965 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 234944 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

ويأتي الارتفاع غير المسبوق في وتيرة تفشي الفايروس التاجي في الولايات المتحدة على خلفية التنافس الشديد بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة.