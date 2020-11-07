شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة تعلن إصدار تقرير تقييمى عقب انتهاء المرحلة الثانية لانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، عن متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بهدف إصدار تقرير تقييمى مفصل باللغتين العربية والإنجليزية عن المناخ السياسى والتشريعى الذي جرت فيه الانتخابات.

وقالت داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إن التقرير الذى سيصدر عن غرفة عمليات المركز سيتناول تقييم العملية بالكامل من كافة جوانبها، على مستوى دور الدولة متمثلة فى أداء الهيئة الوطنية للانتخابات، والوزارات المعاونة لها مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الهجرة، وكذلك التشريعات الصادرة عنها لإدارة العملية الانتخابية، وأيضاً تقييم المرشحين المتنافسين ومستوى تطور قدراتهم وتطور الكيانات والأحزاب السياسية التي يتنافسون من خلالها.

وذكرت داليا زيادة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التقرير يتناول أيضاً تقييم درجة الوعى الديمقراطى لدى المواطن العادى ودوره كناخب فى تطوير الحياة السياسية فى مصر، وتقييم لأداء منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية فى متابعتها للانتخابات، نظراً لدورها المهم جدا فى ضمان نزاهة الانتخابات وإنجاح عملية التطور الديمقراطي فى مصر بشكل عام.