الحماية تُحاول السيطرة على حريق في برج مصر للسياحة بالعباسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: اندلع حريق في إحدى الطوابق ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية بالقاهرة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى الطوابق العلوية ببرج مصر للسياحة في العباسية. وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع خطر امتدادها إلى باقي المبنى لتقليل حجم الخسائر.

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