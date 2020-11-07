وصول 131 بطاقة تموين ذكية وتسليمها للمنتفعين بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، وصول 131 بطاقات تموين ذكية (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها.

وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تسليم البطاقات إلى الإدارات التموينية فى مراكز المحافظة من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وجرى التشديد والتنبيه على مسئولي التموين بالإدارات التموينية بتشكيل لجنة لفرز البطاقات وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة، وتسليمها المنتفعين.

وقال صلاح، إنه جرى تسليم 131 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف) للإدارات التموينية، بواقع 2 بطاقة ببلاط، و 3 بطاقات بباريس، 16 بطاقة بالفرافرة، و38 بطاقة بالداخلة، و72 بطاقة بالخارجة، وجرى التسليم لصاحب البطاقة من خلال الرقم القومي الخاص به.

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