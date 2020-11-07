لمكافحة "كورونا"، باريس تحظر توصيل طلبات الأغذية والمشروبات ليلًا

قالت الشرطة الفرنسية أمس الخميس، إن العاصمة باريس ستحظر خدمات توصيل أو تسليم طلبات الأغذية الجاهزة والمشروبات الكحولية ليلا، وذلك سعيا للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" مساء أمس الخميس، عن الشرطة الفرنسية في بيان لها، أن بيع المشروبات الكحولية وتناولها في الأماكن العامة سيكون محظورا في المساء بدءا من السادس من نوفمبر بين الساعة العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكانت فرنسا قد سجلت أمس الخميس 58046 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وكالات