ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية اليوم، الجمعة 6 نوفمبر 2020، نقلا عن مصادر قضائية فرنسية، أن ثلاثة أشخاص آخرين مثلوا أمام القضاء في إطار التحقيق المستمر بشأن مقتل مدرّس التاريخ الفرنسي صمويل باتي الشهر الماضي.
وقتل شاب من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما، المدرس الفرنسي صمويل باتي بعد عرضه لرسوم كاريكاتورية للنبي محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا / 3 أشخاصٍ أمام القضاء في إطار التحقيق في مقتل المدرّس صامويل باتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.