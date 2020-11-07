فرنسا / 3 أشخاصٍ أمام القضاء في إطار التحقيق في مقتل المدرّس صامويل باتي

ذكرت قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية اليوم، الجمعة 6 نوفمبر 2020، نقلا عن مصادر قضائية فرنسية، أن ثلاثة أشخاص آخرين مثلوا أمام القضاء في إطار التحقيق المستمر بشأن مقتل مدرّس التاريخ الفرنسي صمويل باتي الشهر الماضي.

وقتل شاب من أصل شيشاني يبلغ من العمر 18 عاما، المدرس الفرنسي صمويل باتي بعد عرضه لرسوم كاريكاتورية للنبي محمد.